Visites guidées à la ferme Anesses de la Côte du Puits Massingy-lès-Semur

Visites guidées à la ferme

Anesses de la Côte du Puits 12 rue charrière Massingy-lès-Semur Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-08 15:00:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-22 2026-04-27 2026-04-29 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-06-13 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-15

Visite guidée de l’élevage, rencontre avec les ânons.

Vente de savons aux bienfaits reconnus

Découverte de la câlinothérapie.

Réservation conseillée, places limitées. .

Anesses de la Côte du Puits 12 rue charrière Massingy-lès-Semur 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 32 07 66 camille.paquet3@orange.fr

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English : Visites guidées à la ferme

L’événement Visites guidées à la ferme Massingy-lès-Semur a été mis à jour le 2026-03-28 par OT des Terres d’Auxois