Visites guidées à la ferme Anesses de la Côte du Puits Massingy-lès-Semur
Visites guidées à la ferme Anesses de la Côte du Puits Massingy-lès-Semur lundi 6 avril 2026.
Visites guidées à la ferme
Anesses de la Côte du Puits 12 rue charrière Massingy-lès-Semur Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:00:00
fin : 2026-04-08 15:00:00
Date(s) :
2026-04-06 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-22 2026-04-27 2026-04-29 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-06-13 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-15
Visite guidée de l’élevage, rencontre avec les ânons.
Vente de savons aux bienfaits reconnus
Découverte de la câlinothérapie.
Réservation conseillée, places limitées. .
Anesses de la Côte du Puits 12 rue charrière Massingy-lès-Semur 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 32 07 66 camille.paquet3@orange.fr
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English : Visites guidées à la ferme
L’événement Visites guidées à la ferme Massingy-lès-Semur a été mis à jour le 2026-03-28 par OT des Terres d’Auxois