Visites guidées à la grotte de Solborde

Échenoz-la-Méline Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08

Partez en balade guidée à Solborde (Échenoz-la-Méline) et découvrez des lieux où se croisent croyances populaires, récits légendaires et histoire. Une sortie idéale pour profiter des couleurs de l’automne en famille ou entre amis. .

Échenoz-la-Méline 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

