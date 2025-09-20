Visites guidées à La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le samedi, visites guidées à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Le dimanche, visites guidées obligatoires, de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30, en continu (départ toutes les 15 mn). Dernier groupe à 17h45.

Plus d’infos : la-hunaudaye.com

Château de la Hunaudaye Venelle à la Pie, 22270 Plédéliac, France Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://www.la-hunaudaye.com/ »}] Construit au début du XIIIe siècle, le château fut restauré à la fin du 14e. Dans la seconde moitié du XVe siècle, ce premier château est entièrement reconstruit. Deux tours primitives sont conservées et intégrées à la nouvelle enceinte. A la Renaissance, un grand escalier est construit dans le logis ouest. La propriété du château (anciennement propriété de l’Etat, ministère de la culture) a été transférée au conseil général par convention signée le 1er février 2008 .

Département des Côtes d’Armor