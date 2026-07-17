Visites guidées à La Hunaudaye, Château de la Hunaudaye, Pléven

Informations pratiques

Visites guidées à La Hunaudaye 19 et 20 septembre Château de la Hunaudaye Côtes-d’Armor

Le dimanche, groupe de 40 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le samedi :

. visites libres de 10h30 à 18h30, en continu

. visites guidées à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

Le dimanche :

. visites libres de 12h à 14h

. visites guidées obligatoires, de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30, en continu (départ toutes les 15 mn). Dernier groupe à 17h45

Entrée gratuite

Nous vous rappelons que les animaux ne sont pas admis à l’intérieur du château.

Nous vous conseillons le samedi et le dimanche matin car nous accueillons plus de 1200 visiteurs chaque année.

Château de la Hunaudaye la Hunaudaye, 22270, Plédéliac Pléven 22130 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 34 82 10 http://www.la-hunaudaye.com https://www.instagram.com/chateau_de_la_hunaudaye/?hl=fr;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089396 Château entouré de douves. Les systèmes de défense sont encore visibles comme des vestiges de l’ancienne résidence seigneuriale dans la cour intérieur. Construit au début du 13e siècle, le château fut restauré à la fin du 14e. Dans la seconde moitié du 15e siècle, ce premier château est entièrement reconstruit. Deux tours primitives sont conservées et intégrées à la nouvelle enceinte. A la Renaissance, un grand escalier est construit dans le logis ouest.

La propriété du château (anciennement propriété de l’État, ministère de la culture) a été transférée au conseil départemental des Côtes d’Armor par convention signée le 1er février 2008 .

Visites au Château de La Hunaudaye

©Gaël Houot