Visites guidées à la Laiterie des Fayes Laiterie des Fayes Limoges

Laiterie des Fayes 147 Avenue Raymond Poulidor Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-07
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-08-07 2025-09-11 2025-09-25 2025-10-09 2025-11-13 2025-11-27 2025-12-11
La Laiterie « Les Fayes » propose pour une expérience enrichissante et instructive à travers des visites guidées. Plongez dans l’univers captivant de la fabrication laitière et explorez les installations de manière interactive.
Réservation en ligne. .
Laiterie des Fayes 147 Avenue Raymond Poulidor Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 63 21
