Visites guidées à la Laiterie des Fayes Laiterie des Fayes Limoges
Visites guidées à la Laiterie des Fayes Laiterie des Fayes Limoges jeudi 12 février 2026.
Visites guidées à la Laiterie des Fayes
Laiterie des Fayes 147 Avenue Raymond Poulidor Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-19
La Laiterie Les Fayes propose pour une expérience enrichissante et instructive à travers des visites guidées. Plongez dans l’univers captivant de la fabrication laitière et explorez les installations de manière interactive.
Réservation en ligne. .
Laiterie des Fayes 147 Avenue Raymond Poulidor Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 63 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visites guidées à la Laiterie des Fayes
L’événement Visites guidées à la Laiterie des Fayes Limoges a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Limoges Métropole