Visites Guidées à la lampe torche Schirmeck

La vie quotidienne des Alsaciens et Mosellans, de 1870 à la construction européenne, se livre à travers une visite guidée insolite et immersive.

Textes, affiches, objets du quotidien, documents administratifs, portraits de résistants… Réservation obligatoire.

Rendez-vous mensuel à 18h pour la visite guidée L’Histoire à la lampe torche .

En compagnie d’un guide médiateur, et à la seule lumière de la lampe torche, plongez dans la pénombre des salles du Mémorial Alsace-Moselle pour découvrir l’histoire tumultueuse de ces territoires entre 1870 et 1945, et la construction européenne. Sens exacerbés, sons amplifiés, repères dans l’espace modifiés, cette visite offre une expérience unique au visiteur dont les perceptions s’aiguisent et évoluent au fil du parcours. .

English :

The daily life of Alsatians and Moselle inhabitants, from 1870 to the construction of Europe, is revealed through an unusual and immersive guided tour.

Texts, posters, everyday objects, administrative documents, portraits of resistance fighters? Reservations required.

German :

Das Alltagsleben der Elsässer und Moselaner von 1870 bis zum europäischen Aufbauwerk wird in einer ungewöhnlichen und immersiven Führung dargestellt.

Texte, Plakate, Alltagsgegenstände, Verwaltungsdokumente, Porträts von Widerstandskämpfern? Reservierung erforderlich.

Italiano :

La vita quotidiana degli abitanti dell’Alsazia e della Mosella dal 1870 alla costruzione dell’Europa viene svelata attraverso una visita guidata insolita e coinvolgente.

Testi, manifesti, oggetti di uso quotidiano, documenti amministrativi, ritratti di membri della Resistenza? È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

La vida cotidiana de los alsacianos y los habitantes del Mosela desde 1870 hasta la construcción europea se desvela a través de una visita guiada insólita y envolvente.

Textos, carteles, objetos cotidianos, documentos administrativos, retratos de miembros de la Resistencia.. Imprescindible reservar.

