Visites guidées à la Préfecture de l’Ariège Préfecture de l’Ariège Foix

Visites guidées à la Préfecture de l’Ariège Préfecture de l’Ariège Foix samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées à la Préfecture de l’Ariège Samedi 20 septembre, 13h30, 16h30 Préfecture de l’Ariège Ariège

L’évènement est entièrement gratuit. Réservation obligatoire. Le nombre limité de places disponibles est de 90.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite guidée de la préfecture de l’Ariège

Découvrez des lieux chargés d’histoire au cœur de la préfecture :

la cour d’honneur

les salons de réception

l’ancienne cuisine des moines

le jardin médiéval adossé à l’abbatiale Saint-Volusien

la roseraie

et le parc à l’anglaise

Un parcours riche et varié pour remonter le fil du temps à travers un patrimoine exceptionnellement ouvert au public.

Préfecture de l’Ariège 2 rue de la préfecture, 09000 Foix Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie http://www.ariege.gouv.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 02 10 00 »}] L’hôtel de la préfecture de l’Ariège occupe des bâtiments qui furent ceux de l’abbaye de Saint-Volusien entre le XIIe siècle et la Révolution française. L’édifice devient la préfecture en 1800 avec la création des préfets par Napoléon Bonaparte.

Visite guidée de la préfecture de l’Ariège

© Préfecture de l’Ariège