Visites guidées : à la recherche de l’identité architecturale locale cévenole de la Batejade La Batejade Alès

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La Batejade : 5 siècles d’histoire à découvrir

Visites commentées à 14h, 15h et 16h

Catherine et Chantal seront ravies de vous faire découvrir l’histoire incroyable de la Batejade, un lieu chargé de mémoire.

Forte de leur conférence donnée aux Archives départementales de Nîmes le 22 février 2025, leur présentation vous transportera avec enthousiasme à travers cinq siècles d’histoire, dans une ambiance conviviale.

L’association SPAC La Batejade vous accueillera sur place avec buvette et petite restauration pour prolonger ce moment de partage.

Et pour ceux qui souhaitent poursuivre leur découverte du territoire, les chambres d’hôtes de Catherine sont prêtes à vous recevoir.

Un dépliant de suggestions de visites locales vous sera remis à cette occasion.

La Batejade 854 route d’Uzès, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 66 50 http://www.spaclabatejade.e-monsite.com https://www.facebook.com/spaclabatejade La Batejade est un domaine du XVIIIe siècle.

Lieu de vie atypique, il est entouré de verdure et présente une architecture cévenole.

Aujourd’hui, la Batejade est entretenue par une association de passionnés, l’association Sauvegarde du Patrimoine Alésien Cévenol, qui fait partager ce domaine à travers un jardin partagé, un habitat partagé, une écologie humaine et environnementale partagée. Rond-point du pont du Gard, direction la Jasse de Bernard, direction Uzès.

© Catherine Lacoste-Pouget