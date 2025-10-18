Visites guidées à la Villa Savoye Villa Savoye Poissy

Visites guidées à la Villa Savoye 18 et 19 octobre Villa Savoye Yvelines

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T12:00:00

Dans le cadre des visites guidées « Histoire, Architecture et Modernité à la villa Savoye », les visiteurs auront l’opportunité de plonger dans l’univers unique de Le Corbusier à travers deux parcours thématiques. Une première visite explore les cinq points fondamentaux de l’architecture moderne selon Le Corbusier, offrant une perspective approfondie sur sa vision novatrice (samedi 18 octobre, 11h). Enfin, une seconde visite met en lumière la modernité des années 30, telle qu’incarnée par la famille Savoye dans leur résidence (dimanche 19 octobre, 11h, villa Savoye).

PROMENADE ARCHITECTURALE dans POISSY et à la VILLA SAVOYE

« Partez à la découverte de Poissy à travers une promenade architecturale qui vous mènera au cœur du patrimoine pisciacais. De l’héritage médiéval aux créations les plus modernes, comme la villa Savoye, la ville recèle une richesse insoupçonnée de styles et d’époques. Cette déambulation se conclura par la Promenade Architecturale de Le Corbusier à la villa Savoye, véritable manifeste de l’architecture moderne de Le Corbusier »

Informations pratiques : samedi 18 octobre, 14h (durée approximative 2h30), départ depuis la statue de Le Corbusier (croisement rue au pain et rue du général de Gaulle), réservation obligatoire.

Villa Savoye 82 rue de Villiers, 78300 Poissy, France Poissy 78300 Yvelines Île-de-France https://www.villa-savoye.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.villa-savoye.fr »}] Villa baptisée « Les Heures Claires », construite de 1929 à 1931 par les architectes Le Corbusier et son cousin et associé Pierre Jeanneret pour la famille de Pierre Savoye, administrateur fortuné d’une compagnie d’assurances. « Posée au milieu de l’herbe comme un objet », la villa est implantée sur un vaste terrain libre de toute contrainte. Construite en béton armé, elle constitue un manifeste des idées corbuséennes en cinq points pour une architecture nouvelle (la construction sur pilotis, le toit-jardin, le plan libre, la façade libre et la fenêtre en long bandeau). L’édifice comporte un garage pour trois automobiles, la courbe de la voie d’accès s’imprimant sur le plan du rez-de-chaussée. Maltraitée avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, la villa a été sauvée à la suite d’une pétition internationale. Elle est aujourd’hui ouverte à la visite à la suite des travaux de restauration menés depuis 1963 (gros œuvre et peintures intérieures). En voiture : – Depuis Paris : Porte de Saint-Cloud, A13, sortie n° 7 vers Poissy et D153 / Porte Maillot, N13 et A14, sortie n° 6 vers Poissy et D153, entrée n° 5 (suivre la direction Villa Le Corbusier) – Depuis Versailles : A12 et A13 vers Rouen, sortie n°7 vers Poissy et D153, entrée n° 5 En RER : ligne A gare de Poissy puis bus 3 direction « La Coudraie », arrêt « villa Savoye » En train : ligne J : arrêt gare de Poissy puis bus 3 direction « La Coudraie », arrêt « villa Savoye »

Visite guidée

©Ministère de la Culture / Clémence Trossevin