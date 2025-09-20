Visites guidées à l’abbaye Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan

Visites guidées à l’abbaye Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées à l’abbaye 20 et 21 septembre Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Visites guidées thématiques et historiques à l’Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan !

Organisées par la Communauté de Communes Adour Madiran, les 20 et 21 septembre :

Le samedi 20 septembre :

Départ à 11h : visite thématique “L’architecture de l’Abbaye”

Départ à 14h : visite thématique “L’architecture de l’Abbaye”

Départ à 15h15 : visite historique

Départ à 16h30 : visite thématique “L’architecture de l’Abbaye »

Le dimanche 21 septembre :

Départ à 11h : visite thématique “L’architecture de l’Abbaye”

Départ à 14h : visite thématique “L’architecture de l’Abbaye”

Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Place d’Espagne, 65140 Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie http://adour-madiran.fr/decouvrir-se-divertir/abbaye-de-saint-sever-de-rustan/ Classée au titre des Monuments historiques, l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Sever-de-Rustan est mentionnée pour la première fois sur un document du XIe siècle.

L’architecture de cette abbaye située aux portes de la Bigorre, donne à voir l’histoire mouvementée de la région. Des chapiteaux romans aux voûtes gothiques, des façades classiques au faste des boiseries Louis XV, l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan nous parvient, de destructions en reconstructions, comme un véritable condensé d’histoire de l’art !

L’abbaye est connue par ailleurs pour son cloître « délocalisé » au XIXe siècle, dont les chapiteaux furent réemployés sur le cloître du jardin Massey de Tarbes.

Visites guidées thématiques et historiques à l’Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan !

© Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan