Visites guidées à l’École polytechnique : campus et lieux de vie des élèves École polytechnique Palaiseau

Visites guidées à l’École polytechnique : campus et lieux de vie des élèves École polytechnique Palaiseau samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées à l’École polytechnique : campus et lieux de vie des élèves 20 et 21 septembre École polytechnique Essonne

Nombre de places limitées, inscription préalable obligatoire via le formulaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’École polytechnique, lieux de vie des élèves : parcours autour du Hall central (amphis, salles de classes…) et du campus. Créé par Henri Pottier – prix de Rome- le campus de l’École polytechnique est marqué par l’architecture des années 1960 mais a largement évolué du fait de l’aménagement du plateau de Saclay.

Vous êtes guidés par des étudiants et/ou étudiantes.

4 créneaux de visites proposées : 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

Dernier départ à 17h00.

*******************************************************************

*Rendez-vous au niveau de l’Accueil de l’Ecole polytechnique

Parking visiteurs : avenue Descartes, Palaiseau,

puis à pied jusqu’à la place Gustave Ferrié, Palaiseau.

*Inscription préalable obligatoire via le formulaire d’inscription (mise en ligne à partir du mois de août 2025)

https://events.polytechnique.fr/evenementiel/journee-europeenne-patrimoine

École polytechnique Route de Saclay 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France +33 (0)1 69 33 33 33 https://www.polytechnique.edu/ [{« type »: « link », « value »: « https://events.polytechnique.fr/evenementiel/journee-europeenne-patrimoine »}] [{« link »: « https://events.polytechnique.fr/evenementiel/journee-europeenne-patrimoine »}] Largement internationalisée (40% de ses étudiants, 39% de son corps d’enseignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste.

À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris. Accès libre

Visite commentée

École polytechnique / J. Barande