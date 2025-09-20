Visites guidées à l’École polytechnique : le musée École polytechnique Palaiseau

Nombre de places limitées, inscription préalable obligatoire via le formulaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’exposition permanente du musée de l’Ecole polytechnique (Mus’X) : le musée présente à la fois l’histoire des sciences, et l’histoire de l’Ecole polytechnique, dans un bâtiment conçu par l’architecte, prix de Rome, Henri Pottier.

Vous y découvrirez les premiers appareils de mesure de vitesse de la lumière, le premier indicateur de vitesse pour avions, des instruments qui ont marqué l’histoire des sciences et techniques : microscope, appareils à rayons X, machines électro-statiques…

Vous serez guidés par des étudiants et/ou étudiantes de l’École polytechnique.

4 créneaux de visites proposées : 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

Derniers départ à 17h00

*Rendez-vous au niveau de l’Accueil de l’Ecole polytechnique

Parking visiteurs : avenue Descartes, Palaiseau,

puis à pied jusqu’à la place Gustave Ferrié, Palaiseau.

*Inscription préalable obligatoire via le formulaire d’inscription (mise en ligne à partir du mois de août 2025)

https://events.polytechnique.fr/evenementiel/journee-europeenne-patrimoine

École polytechnique Route de Saclay 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France +33 (0)1 69 33 33 33 https://www.polytechnique.edu/ [{« type »: « link », « value »: « https://events.polytechnique.fr/evenementiel/journee-europeenne-patrimoine »}] [{« link »: « https://events.polytechnique.fr/evenementiel/journee-europeenne-patrimoine »}] Largement internationalisée (40% de ses étudiants, 39% de son corps d’enseignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste.

À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris. Accès libre

Visite commentée

École polytechnique / J. Barande