Visites guidées à l’espace des arts- Trésors. Regards choisis dans la collection Espace des Arts Morlaix

Visites guidées à l’espace des arts- Trésors. Regards choisis dans la collection

Espace des Arts 42 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 15:30:00

fin : 2026-06-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Situé au sein de l’ancienne Manufacture des tabacs de Morlaix, réhabilitée en pôle culturel, ce lieu a été conçu pour accueillir des expositions temporaires et valoriser la création artistique sous des formes variées. Il permet actuellement de maintenir une visibilité des œuvres du musée des Jacobins de Morlaix durant les travaux du site en centre-ville. Dans un vaste espace flexible et moderne, l’Espace des arts favorise une approche transversale des collections du musée, entre beaux-arts, histoire, ethnographie et archéologie, accessible à un public diversifié. Proche de l’Espace des sciences récemment ouvert dans le même bâtiment, il participe à faire de la Manu un véritable quartier culturel vivant au cœur de Morlaix.

Trésors. Regards choisis dans la collection

Les jeudis à 15h30

Réservation au 02 98 88 07 75 ou 02 98 62 14 94 .

Espace des Arts 42 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 07 75

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English :

L’événement Visites guidées à l’espace des arts- Trésors. Regards choisis dans la collection Morlaix a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX