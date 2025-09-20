Visites guidées à travers l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Paris

Visites guidées à travers l’Hôtel-Dieu 20 et 21 septembre Hôtel-Dieu Paris

Nombre limité de places à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Hôtel-Dieu ouvre ses portes et vous invite à écouter l’histoire millénaire du plus vieil hôpital de Paris. Émanation de la cathédrale, l’hospice des pauvres est née de la charité. Ses missions ? L’accueil des plus fragiles et le soin pour tous. Du Moyen-Âge au XIXe siècle, l’Hôtel-Dieu ne cesse de s’agrandir prenant en charge toujours plus de malades victimes des pestes, des guerres et des disettes. Voisin de la faculté de médecine, ce haut lieu du soin devient très tôt un lieu d’enseignement et de recherche. Son destin bascule sous le second Empire. Il est rasé et reconstruit à son emplacement actuel. Son architecture rationnelle et hygiéniste saura vous impressionner par son ordre colossal. Aujourd’hui, nous le verrons, l’auguste hôpital si cher aux parisiens n’est plus aux normes. Il doit se réinventer et s’adapter aux enjeux de notre époque contemporaine. Sa métamorphose est en cours et son gigantesque chantier aussi. Quel sera le visage de l’Hôtel-Dieu de demain ?

Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel-Dieu pour le départ des visites

Hôtel-Dieu 1, parvis Notre-Dame 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=225880 »}] Situé au cœur de Paris, sur l’île de la Cité, l’hôtel-Dieu est l’héritier d’une fondation charitable créé par l’évêque saint Landry, en 651. Il est aujourd’hui l’un des plus anciens hôpitaux de Paris.

Aujourd’hui, l’hôtel-Dieu (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) propose de nombreuses prises en charge médicales.

© Hôtel-Dieu – AP-HP