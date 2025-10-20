Visites guidées à URÊKA, le musée interactif de la mine URÊKA, le musée interactif de la mine Bessines-sur-Gartempe

Visites guidées à URÊKA, le musée interactif de la mine Bessines-sur-Gartempe lundi 20 octobre 2025.

URÊKA, le musée interactif de la mine 1 Avenue du Brugeaud Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : 2025-10-20

Début : 2025-10-20

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-20

Pendant toutes les vacances scolaires, les jeudis et les samedis, profitez des visites guidées du Musée Urêka. Un excellent moyen d’en apprendre plus sur le quotidien et les métiers de la mine grâce aux témoignages de nos guides bénévoles ! .

URÊKA, le musée interactif de la mine 1 Avenue du Brugeaud Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 32 09 05 66 energieslimousines@gmail.com

