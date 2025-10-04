VISITES GUIDÉES ABBAYE DES POSSIBLES ANIANE » CHEMINS DU VIVANT » Aniane

VISITES GUIDÉES ABBAYE DES POSSIBLES ANIANE » CHEMINS DU VIVANT » Aniane samedi 4 octobre 2025.

VISITES GUIDÉES ABBAYE DES POSSIBLES ANIANE » CHEMINS DU VIVANT »

50 boulevard Felix Giraud Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Le 4 octobre, venez vivre une expérience unique au cœur de l’ancienne abbaye d’Aniane. Habituellement fermée au public, ce lieu chargé d’histoire vous ouvre grand ses portes pour un événement inédit, “ L’abbaye des possibles”, organisé avec le soutien de Montpellier 2028 Terres de culture.

Le 4 octobre, venez vivre une expérience unique au cœur de l’ancienne abbaye d’Aniane. Habituellement fermée au public, ce lieu chargé d’histoire vous ouvre grand ses portes pour un événement inédit, “ L’abbaye des possibles”, organisé avec le soutien de Montpellier 2028 Terres de culture.

Les visites guidées sont gratuites, sur inscription d’une durée 1h30.

En petit groupe, vous découvrirez l’exposition photo de Philippe Domergue, les ambiances sonores enveloppantes de Tristan Hamelin-Foulon, et les installations visuelles du collectif Synanta, pour une plongée sensible et sensorielle au cœur de l’abbaye.

Dés 19h30, profitez d’une soirée festive dans les jardins de l’Abbaye.

Quand la nuit tombe, les jardins de l’abbaye s’illuminent pour une soirée magique et conviviale !

Au programme une performance visuelle à couper le souffle signée par le collectif montpelliérain Synanta, un live envoûtant de Tristan Hamelin-Foulon mêlant sons et émotions, et un DJ set pour prolonger la fête sous les étoiles…

Au cœur de cet écrin de verdure, laissez-vous gagner par la magie du lieu autour d’un verre, découvrez l’exposition photo de Philippe Domergue en accès libre, et laissez-vous surprendre par la restitution littéraire imaginée par les lycéen·nes de Gignac avec l’autrice Elisa Beiram. .

50 boulevard Felix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

On October 4, come and enjoy a unique experience at the heart of the ancient Abbey of Aniane. Usually closed to the public, this place steeped in history opens its doors to you for a unique event, ? L?abbaye des possibles? organized with the support of Montpellier 2028 ? Terres de culture.

German :

Am 4. Oktober können Sie eine einzigartige Erfahrung in der ehemaligen Abtei von Aniane machen. Dieser geschichtsträchtige Ort, der normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, öffnet seine Pforten für ein völlig neues Ereignis: ? Die Abtei der Möglichkeiten », das mit der Unterstützung von Montpellier 2028 ? Terres de culture.

Italiano :

Il 4 ottobre, venite a vivere un’esperienza unica nel cuore dell’antica abbazia di Aniane. Solitamente chiuso al pubblico, questo luogo ricco di storia vi aprirà le porte per un evento inedito, ? L’abbaye des possibles », organizzato con il sostegno di Montpellier 2028 ? Terres de culture.

Espanol :

El 4 de octubre, venga a vivir una experiencia única en el corazón de la antigua abadía de Aniane. Habitualmente cerrado al público, este lugar cargado de historia le abre sus puertas para un evento inédito, ? La abadía de los posibles », organizada con el apoyo de Montpellier 2028 ? Terres de culture.

L’événement VISITES GUIDÉES ABBAYE DES POSSIBLES ANIANE » CHEMINS DU VIVANT » Aniane a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT