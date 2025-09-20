Visites guidées – Ancien Couvent des Ursulines et Chapelle Saint-Joseph Siège de Guingamp-Paimpol Agglomération Guingamp

Visites guidées – Ancien Couvent des Ursulines et Chapelle Saint-Joseph Siège de Guingamp-Paimpol Agglomération Guingamp samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées – Ancien Couvent des Ursulines et Chapelle Saint-Joseph Samedi 20 septembre, 14h00 Siège de Guingamp-Paimpol Agglomération Côtes-d’Armor

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Ce couvent fut construit en 1668 par les Ursulines, en charge de l’éducation des jeunes filles. La chapelle s’orne de la première façade baroque d’un couvent féminin à Guingamp. Elle inspira deux autres couvents à Guingamp : les Augustines et Montbareil. La tourmente révolutionnaire mit fin aux activités du couvent qui eut diverses affectations souvent militaires.

Aujourd’hui, le bâtiment conventuel est le siège de Guingamp-Paimpol Agglomération. La Chapelle a fait l’objet d’importants travaux de restauration, laquelle a été récompensée par un prix régional d’architecture. Elle accueille désormais un amphithéâtre.

Siège de Guingamp-Paimpol Agglomération 11 rue de la Trinité 22200 Guingamp Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne 0296135959 https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/ Monastère des Ursulines et chapelle avec façade à l’italienne. Couvent entièrement restauré à usage de bureaux. Accès à la galerie du cloître. La chapelle abrite un dépôt de fouilles archéologiques protégé. Monastère construit en 1668 par les Ursulines en charge de l’éducation des jeunes filles, ce monastère est devenu le siège de Guingamp-Paimpol Agglomération Aujourd’hui, le bâtiment conventuel est le siège de Guingamp-Paimpol Agglomération.

Ce couvent fut construit en 1668 par les Ursulines, en charge de l’éducation des jeunes filles. La chapelle s’orne de la première façade baroque d’un couvent féminin à Guingamp. …

Mairie de Guingamp