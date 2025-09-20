Visites guidées architecturales de la Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne Grande Mosquée Mohammed VI Saint-Étienne

Visites guidées architecturales de la Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne 20 et 21 septembre Grande Mosquée Mohammed VI Loire

Gratuit, Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visites guidées : à la découverte d’une architecture héritée d’une tradition millénaire de l’artisanat du Royaume chérifien.

Sculpture du plâtre et du bois de cèdre de l’Atlas, jeux de motifs géométriques du zellige, ciselage précieux du métal…

La mosquée dévoile toute la complexité esthétique et le symbolisme mystérieux de l’architecture marocaine.

BIENVENUE À TOUS

Pour le confort de votre visite, veuillez noter que cette institution est également un espace de recueillement spirituel : si vous croisez des fidèles en prière, nous vous invitons à les contourner par l’arrière et à parler à voix basse, afin de respecter le silence de leur méditation.

Aucune réservation n’est requise pour visiter la mosquée lors des Journées Européennes du Patrimoine. Les visites sont entièrement gratuites.

Tenue correcte demandée.

Grande Mosquée Mohammed VI 64, rue Dr. Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 57 54 21 http://lagmse.org https://www.instagram.com/grandemosqueemohammedvi La Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne est un monument incontournable, impressionnante par sa décoration purement marocaine et la finesse de son exécution. Elle est aujourd’hui un monument des arts et de la culture à Saint-Étienne.

