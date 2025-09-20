Visites guidées ARTFX ARTFX Tourcoing

Visites guidées ARTFX ARTFX Tourcoing samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées ARTFX Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 ARTFX Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T11:+

Fin : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T16:+

Sur la Plaine Images, l’agence Valode & Pistre a livré en 2023 l’École ARTFX, nouveau campus dédié aux métiers de l’animation 2D/3D, de la création numérique et du jeu vidéo. Le programme rassemble sur 18 000 m² : une école d’enseignement supérieur de 6 000 m² avec salles de formation, Fab-lab, amphithéâtre, salle de cinéma, studios de tournage, espaces d’exposition, restaurant étudiant, cafétéria, terrasse en rooftop et résidence étudiante de 500 logements.

Visite découverte

samedi à 10h,11h,14h et 15h – 1h

ARTFX 111 boulevard Descat, Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

