Visites guidées « atelier de l'Orlogeur » Atelier l'Orlogeur Les Écorces samedi 20 septembre 2025.

Atelier l’Orlogeur 101 Lieu-dit Les Maisons Dessous Les Écorces Doubs

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20

C’est au bruit des dizaines et dizaines de tic-tac et de sonneries que vous accueille François Boinay dans son atelier de l’Orlogeur, aux Écorces, installé au cœur de son ancienne ferme comtoise. Découvrez un lieu empli d’une histoire portée par chacune des horloges qui s’y trouvent carillons, pendules châtelaines, comtoises, horloges en bronze, etc. Apprenez-en davantage sur la mesure du temps, mais aussi le métier d’horloger. .

Atelier l’Orlogeur 101 Lieu-dit Les Maisons Dessous Les Écorces 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 53 32 info@parcdoubshorloger.fr

