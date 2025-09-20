Visites guidées, ateliers et jeux pratiques à l’Espace Croisé Roubaix
Visites guidées, ateliers et jeux pratiques à l’Espace Croisé Roubaix samedi 20 septembre 2025.
Visites guidées, ateliers et jeux pratiques à l’Espace Croisé
2 rue de Wasquehal Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Visite guidée toute les 30 minutes
Ateliers jeux et pratiques artistiques en continu
2 rue de Wasquehal Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
Guided tour every 30 minutes
Continuous art and games workshops
German :
Führungen alle 30 Minuten
Workshops Spiele und künstlerische Praktiken fortlaufend
Italiano :
Visita guidata ogni 30 minuti
Laboratori d’arte e di gioco continui
Espanol :
Visita guiada cada 30 minutos
Talleres continuos de arte y juegos
