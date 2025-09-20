Visites guidées, ateliers et jeux pratiques à l’Espace Croisé Roubaix

Visites guidées, ateliers et jeux pratiques à l’Espace Croisé

2 rue de Wasquehal Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visite guidée toute les 30 minutes

Ateliers jeux et pratiques artistiques en continu

2 rue de Wasquehal Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Guided tour every 30 minutes

Continuous art and games workshops

German :

Führungen alle 30 Minuten

Workshops Spiele und künstlerische Praktiken fortlaufend

Italiano :

Visita guidata ogni 30 minuti

Laboratori d’arte e di gioco continui

Espanol :

Visita guiada cada 30 minutos

Talleres continuos de arte y juegos

