Visites guidées, ateliers, expositions et spectacles à La Charité-sur-Loire Prieuré de La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire

Visites guidées, ateliers, expositions et spectacles à La Charité-sur-Loire Prieuré de La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées, ateliers, expositions et spectacles à La Charité-sur-Loire 20 et 21 septembre Prieuré de La Charité-sur-Loire Nièvre

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Cité du Mot met à l’honneur le riche passé et les trésors cachés de La Charité-sur-Loire. Visites guidées, ateliers, expositions, spectacles rythmeront le week-end des 20 et 21 septembre. Une belle opportunité de (re)découvrir notre cité classée au patrimoine mondial de l’Unesco par son église sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Un rendez-vous à ne pas rater, au prieuré et dans la Ville d’art et d’histoire, pour tous les curieux et les passionnés de patrimoine, et pour tous les âges !

Retrouvez le programme complet sur https://citedumot.fr/

Prieuré de La Charité-sur-Loire 8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 57 99 38 https://citedumot.fr/ [{« link »: « https://citedumot.fr/ »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Cité du Mot met à l’honneur le riche passé et les trésors cachés de La Charité-sur-Loire. Visites guidées, ateliers, expositions, spectacles le…

© Faustine Delaty / Cité du Mot