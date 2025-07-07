Visites guidées au barrage de Tuilières (COMPLET) Tuilières Saint-Capraise-de-Lalinde

Début : 2025-07-07

fin : 2025-07-08

2025-07-07 2025-07-08 2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-21 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-28 2025-07-29 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-04

EDF et l’association MIGADO (Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre) vous proposent une visite extérieure de 2h autour du site hydroélectrique de Tuilières du lundi au vendredi à 15h (sauf jours fériés). RDV parking de l’espace EDF de Tuilières. Cette visite vous permettra de découvrir l’histoire de ce site, le fonctionnement du barrage hydroélectrique ainsi que l’espèce emblématique de la Dordogne, le saumon ! Vous pourrez ainsi déambuler le long du canal, admirer l’escalier d’écluses dont la vue depuis l’aval est fantastique, observer les poissons dans l’ascenseur à poissons et ensuite un point de vue imprenable sur le barrage. Réservation obligatoire jusqu’à 48h avant auprès de l’Office de Tourisme de Lalinde 05 53 61 08 55. Visite à partir de 8 ans. Prévoir des chaussures fermées. Animaux non admis. .

Tuilières Barrage EDF Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55

