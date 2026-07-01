Visites guidées au Château d’Ormesson, Château d’Ormesson, Ormesson-sur-Marne

Informations pratiques

Visites guidées au Château d’Ormesson 19 et 20 septembre Château d’Ormesson Val-de-Marne

Tarif : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le château d’Ormesson, domaine historique dans la même famille depuis 1630, ouvre ses portes au public en 2026 et notamment lors des Journées du Patrimoine.

Des visites commentées, autour des bassins du parc et dans les principales pièces de réceptions du château (qui y a conservé un mobilier intact depuis plus d’un siècle), permettent ainsi aux visiteurs de découvrir ce haut lieu de la tradition littéraire qui détient aujourd’hui le plus important fonds d’archives privées de France.

D’abord attribuée à Jacques puis à Baptiste Androuet du Cerceau, sa construction date de 1581 pour Louis Picot de Santeny, Intendant des Finances d’Henri III. Le château est agrandi lorsque Louis XV décide d’ériger la terre d’Amboile-Ormesson en Marquisat en 1758.

Des hôtes illustres l’ont honoré de leur visite, tels que Bossuet, Madame de Sévigné, Diderot, le Roi de Wurtemberg, la Reine Amélie du Portugal, le Roi Mohamed V du Maroc, la Princesse Bibesco et le Pape Jean XXIII.

Olivier III d’Ormesson, Juge-Rapporteur au procès de Fouquet, le Maréchal Lyautey, et le dernier en date le Comte Wladimir d’Ormesson, Ambassadeur de France auprès duSaint-Siège…les plus grands auteurs, parlementaires, diplomates et académiciens ont habité ces lieux.

Le parc est réalisé d’après les dessins de Le Nôtre autour d’une perspective à la française. Un parcours de golf complète l’ensemble depuis 1925.

Au total, plus de 140 hectares de verdure aux portes de Paris.

Château d’Ormesson Avenue du Général-de-Gaulle 94490 Ormesson-sur-Marne Ormesson-sur-Marne 94490 Val-de-Marne Île-de-France 06 87 23 02 68 http://www.chateaudormesson.fr Château des XVIe et XVIIIe siècles, dans la même famille depuis 1630. Ouvertures ponctuelles au public

Visite commentée

© Siegfried Boulard-Gervaise 2021