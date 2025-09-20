Visites guidées au Conservatoire d’art et d’histoire Conservatoire d’art et d’histoire Annecy

Visites guidées au Conservatoire d’art et d’histoire Conservatoire d’art et d’histoire Annecy samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées au Conservatoire d’art et d’histoire 20 et 21 septembre Conservatoire d’art et d’histoire Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Conservatoire d’art et d’histoire

Découverte guidée en extérieur de cet imposant bâtiment, Monument historique, construit à partir de la fin du 17e siècle. Il abrite alors le Grand Séminaire du diocèse de Genève puis celui d’Annecy et devient propriété du Département en 1973.

Samedi 14 h 30, 16h

Dimanche 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 16h

Sur réservation

Bibliothèque du Grand séminaire

Visite exceptionnelle d’un trésor caché qui a bénéficié de travaux de restauration en 2024-2025. Patrimoine méconnu, la bibliothèque du Grand séminaire réuni 60 000 livres et périodiques datant du 15e au 20e siècle.

Samedi 14h, 15 h 15, 16 h 30

Dimanche 10 h, 11 h 30, 14h, 15 h 15, 16 h 30

Sur réservation

Conservatoire d’art et d’histoire 18, avenue de Trésum, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 23 50 https://hautesavoie.fr/en-pratique/culture-patrimoine/les-sites-culturels-du-departement/conservatoire-dart-et-dhistoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 33 23 63 »}, {« type »: « email », « value »: « doc-collections@hautesavoie.fr »}] Siège des services culturels du conseil départemental de la Haute-Savoie, l’ancien grand séminaire, actuel conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy, remplit de nombreuses fonctions : réserves des collections départementales, lieu d’expositions, salles de musique, de projection, de réception et de formation.

Il héberge par ailleurs entre autres organismes : CITIA et CITIA Exposition, des formations de l’école des Gobelins, de la Chambre de commerce et d’industrie et l’Institut d’Études Politiques de Grenoble.

Les façades et toitures de ce domaine départemental ont été inscrites à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1974.

Conservatoire d’art et d’histoire

©Dep74 – Y.Cerrutti