Visites guidées « au-delà des pierres » Samedi 20 septembre, 11h00 Collégiale Saint Laurent Bouches-du-Rhône

Venez redécouvrir l’histoire et la beauté de la collégiale Saint-Laurent. Une visite pour partir du visible artistique et historique et rejoindre la dimension symbolique qui se cache derrière.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Collégiale Saint Laurent 15 rue des Alliés 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La Collégiale Saint-Laurent, monument de l’art gothique provençal, fut classée dès 1841, sous le règne de Louis-Philippe.

Deux sculptures qui retiennent particulièrement l’attention, proviennent de l’ancien couvent des Cordeliers de Salon. Une statue en albâtre de la Vierge, datant du XVIème siècle, et le groupe monolithe de la Déploration, datant vraisemblablement du début du XVIème siècle. Tous deux sont classés Monuments Historiques depuis 1911, ainsi que les 15 toiles représentant la vie du Christ.

On remarque également dans l’avant dernière chapelle du côté nord, un bas-relief de marbre. Il s’agit d’un ex-voto réalisé en 1478 au nom de Guillaume de Rix, seigneur de Cabardel, viguier d’Avignon et fondateur du Collège de la Croix. Il avait épousé une Salonaise, Marie Malteke, et avait exprimé le désir d’être inhumé en l’église st Laurent.

La porte latérale est de style roman, la porte principale de style gothique flamboyant (ogive à crochets et fleurons). Les voûtes en croisées d’ogive sont caractéristiques du style gothique. Le plan est caractéristique du gothique provençal : une seule nef, des chapelles qui ne communiquent pas entre elles, une abside en forme de polygone.

