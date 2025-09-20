Visites guidées « au-delà des pierres » Place Saint Michel Salon-de-Provence

Visites guidées « au-delà des pierres » Samedi 20 septembre, 10h00, 17h00 Place Saint Michel Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Une visite pour partir du visible artistique et historique et rejoindre la dimension symbolique qui se cache derrière.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Place Saint Michel Place Saint Michel 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ville de Salon de Provence