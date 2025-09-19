Visites guidées au Domaine du Sauvage. Domaine du Sauvage Chanaleilles

Visites guidées au Domaine du Sauvage. Domaine du Sauvage Chanaleilles vendredi 19 septembre 2025.

Visites guidées au Domaine du Sauvage. Vendredi 19 septembre, 10h00, 14h00 Domaine du Sauvage Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Samedi 20 septembre 2025, au Domaine du Sauvage (43170 Chanaleilles)

10h, visite guidée : « la Ferme du Sauvage en chantier : comment concilier restauration du bâti et préservation de la biodiversité ? »

Balade à pied aux abords directs de la ferme, accessible à tous, pour découvrir le chantier de rénovation de la toiture de la grange nord et les mesures adoptées pour préserver les espèces protégées nichant sur place (hirondelles et martinets, chauves-souris, amphibiens).

Durée : 2h – gratuit

14h, visite guidée : « La vie des estives du Sauvage, d’hier à aujourd’hui »

Balade à pied sans difficulté (5 km – chaussures de marche obligatoires) à travers les prairies d’estives, avec une visite du buron et la découverte des troupeaux de vaches Aubrac qui permettent une gestion extensive des pâturages, au bénéfice de la biodiversité.

Durée : 2h30 – gratuit

Renseignements et réservation obligatoire : 04 71 07 40 77 ou domainedusauvage@hauteloire.fr

Domaine du Sauvage Domaine du Sauvage 43170 chanaleilles Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:domainedusauvage@hauteloire.fr »}]

Samedi 20 septembre 2025, au Domaine du Sauvage (43170 Chanaleilles)

Vincent BECERRA