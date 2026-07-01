Visites guidées au Fort de la Galline, Fort de La Galline, Port-Vendres

Informations pratiques

Visites guidées au Fort de la Galline 19 et 20 septembre Fort de La Galline Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

D’un patrimoine en péril, l’association La Galline réinvente, depuis 12 ans, ce lieu chargé d’histoire pour transformer un fort militaire en fort de plaisance.

À cette occasion, la guinguette sera ouverte.

Une exposition artistique de Richard Pierce se tiendra également dans les grandes salles. Elle présentera des œuvres photographiques consacrées au fort.

Fort de La Galline Fort de la Galline, 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 06 71 57 56 http://www.lagalline.net https://www.facebook.com/lefortdelagalline/ Située au pied de la tour de Madeloc, surplombant la mer à 360 degrés au coeur du vignoble catalan, la Batterie de la Galline est depuis 10 ans le terrain de jeu et d’expérimentation de l’association « La Galline ». En réhabilitant le lieu pour en faire un fort de plaisance, l’association est animée par le désir de créer un lieu de partage et d’échanges, mettant à l’honneur des pratiques ancestrales d’écoconstruction. Le but : participer à la dynamique du terroir et organiser des événements culturels.

Le fort en lui-même est un bâtiment militaire construit entre 1883 et 1886 pour assurer la défense de la Côte Vermeille. Il est le plus important des 3 batteries construites dans la zone avec 4 pièces d’artillerie, une garnison de 70 hommes et un magasin à poudre prévu pour 3200 kg. Direction Site de Paulilles – Cosprons – La Guinelle. Continuer sur la piste (1,5 km).

Présence d’un petit parking devant le Fort. Possibilité de stationnement avant ou sur la piste.

D’un patrimoine en péril, l’association La Galline, depuis 12 ans, réinvente ce lieu pour transformer un Fort militaire en un Fort de plaisance.

©association la Galline