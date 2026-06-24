Saint-Lô

Visites guidées au haras national

Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-16

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-16

Cette année, le haras a choisi de confier la visite du site à la conférencière Sylvaine Piette.

Tous les jeudis du 16 juillet au 20 août (à 10h30 et 14h30), les curieux sont conviés à découvrir la richesse architecturale du haras pendant 1h30 de visite.

Sur réservation tél. 06 13 13 93 07. .

Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50009 Manche Normandie +33 6 13 13 93 07

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English : Visites guidées au haras national

L’événement Visites guidées au haras national Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô