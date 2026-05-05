Visites guidées au jardin botanique Corsini – Un voyage entre science, art et histoire, Orto Botanico Corsini Monte Argentario, Porto Ercole

Visites guidées au jardin botanique Corsini – Un voyage entre science, art et histoire 6 et 7 juin Orto Botanico Corsini Monte Argentario Grosseto

Réservation obligatoire : maximum 20 personnes par guide, nous avons une disponibilité de 3 guides à l’horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Les visites guidées au jardin botanique Corsini durent environ une heure et offrent l’opportunité de découvrir des espèces botaniques très anciennes, provenant aussi bien du territoire local que d’endroits plus éloignés. Le potager représente aujourd’hui un véritable musée à ciel ouvert, où science, art et culture se rencontrent harmonieusement sur les collines du Monte Argentario.

Au cours de la visite, les visiteurs seront accompagnés par un guide expérimenté qui, avec passion et dévouement, expliquera l’histoire, les caractéristiques botaniques et les curiosités des espèces présentes, rendant l’expérience captivante et accessible à tous.

Orto Botanico Corsini Monte Argentario Viale Caravaggio 9, 58018 Porto Ercole – Monte Argentario (GR) Porto Ercole 58018 Grosseto Toscana +39 331 417 2072 https://www.ortobotanicocorsini.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 3314172072 »}] Face à la mer bleue de l’Argentario, le Jardin Botanique Corsini est une oasis verte de plus de 3 hectares, un lieu extraordinaire, unique, avec des arbres monumentaux.

Les visites guidées au jardin botanique Corsini durent environ une heure et offrent l’opportunité de découvrir des espèces botaniques très anciennes, provenant aussi bien du territoire local que d’aut

©Riccardo Nucci