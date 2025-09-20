Visites guidées au moulin de la Courade Moulin de la Courade La Couronne

Visites guidées au moulin de la Courade Moulin de la Courade La Couronne samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées au moulin de la Courade 20 et 21 septembre Moulin de la Courade Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite guidée gratuite du moulin de la Courade

Partez à la découverte du moulin de la Courade lors d’une visite guidée et gratuite, menée par son propriétaire.

Il vous dévoilera l’histoire du moulin, son rôle dans l’économie locale, les techniques utilisées autrefois et les particularités de son architecture.

Une occasion unique d’explorer ce lieu authentique et de profiter des anecdotes et souvenirs d’un passionné qui en connaît chaque recoin

Moulin de la Courade 55 route de Claix, 16400 La Couronne La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine Ancien moulin papetier du XVIIe siècle ayant fait partie de la manufacture royale d’Angoulême. Les premières « piles hollandaises » du pays Angoumois y furent installées à la fin du XVIIIe siècle, ce qui marque véritablement le début de la fabrication industrielle du papier.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Moulin de la Courade