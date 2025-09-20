Visites guidées au musée de tradition des fusiliers marins et commandos Musée de tradition des fusiliers marins et commandos Lanester

Les départs ont lieu à 10h30, 12h30, 14h30 et 16h30 et durent environ 45 minutes à 1 heure.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h à 18h sans interruption (dernières entrées à 17h30).

Profitez des visites guidées pour explorer le musée avec notre équipe de bénévoles, anciens membres de la force.

Découvrez l’histoire des fusiliers marins et commandos, leurs métiers et leurs équipements, à travers les anecdotes de notre équipe !

Musée de tradition des fusiliers marins et commandos Avenue de l’ingénieur général Stosskopf 56660 Lanester Lanester 56600 Morbihan Bretagne 0297126538 https://www.facebook.com/musee.fusco/ Placé sous l’autorité du commandant de l’école des fusiliers marins, le musée de tradition des fusiliers marins est aujourd’hui l’unique musée de tradition de la Marine. L’équipe du musée ainsi qu’un ensemble de bénévoles tous passionnés permettent la découverte de l’histoire des fusiliers marins, au travers de riches collections, depuis leur création en 1662 par Richelieu jusqu’à l’époque contemporaine.

