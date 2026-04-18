VISITES GUIDÉES AU SEIN DE LA MANUFACTURE DE POTERIES D’ARROSAGE OYAS ENVIRONNEMENT Saint-Jean-de-Fos
mardi 18 août 2026 · Saint-Jean-de-Fos
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Fos
VISITES GUIDÉES AU SEIN DE LA MANUFACTURE DE POTERIES D’ARROSAGE OYAS ENVIRONNEMENT
174B Route d’Aniane Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Découvrez les coulisses de la fabrication des Oyas® !
Découvrez les coulisses de la fabrication de nos Oyas®, ces poteries d’arrosage écologiques fabriquées à la main dans notre atelier de Saint-Jean-de-Fos. Lors de nos visites guidées, vous assistez en direct au tournage et à la vie de notre manufacture complète production, séchage, cuisson, expédition.
Une occasion rare d’échanger avec nos artisans passionnés et de mieux comprendre l’impact positif de nos produits sur la gestion de l’eau au jardin. .
174B Route d’Aniane Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 99 65 27 90 contact@oyas.eco
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English :
Take a look behind the scenes at how Oyas® are made!
L’événement VISITES GUIDÉES AU SEIN DE LA MANUFACTURE DE POTERIES D’ARROSAGE OYAS ENVIRONNEMENT Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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