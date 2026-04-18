Informations pratiques

Saint-Jean-de-Fos

VISITES GUIDÉES AU SEIN DE LA MANUFACTURE DE POTERIES D’ARROSAGE OYAS ENVIRONNEMENT

174B Route d’Aniane Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Découvrez les coulisses de la fabrication des Oyas® !

Découvrez les coulisses de la fabrication de nos Oyas®, ces poteries d’arrosage écologiques fabriquées à la main dans notre atelier de Saint-Jean-de-Fos. Lors de nos visites guidées, vous assistez en direct au tournage et à la vie de notre manufacture complète production, séchage, cuisson, expédition.

Une occasion rare d’échanger avec nos artisans passionnés et de mieux comprendre l’impact positif de nos produits sur la gestion de l’eau au jardin. .

174B Route d’Aniane Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 99 65 27 90 contact@oyas.eco

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English :

Take a look behind the scenes at how Oyas® are made!

L’événement VISITES GUIDÉES AU SEIN DE LA MANUFACTURE DE POTERIES D’ARROSAGE OYAS ENVIRONNEMENT Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT