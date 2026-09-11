Visites guidées autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas, Musée de Louviers, Louviers

Informations pratiques

Visites guidées autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Musée de Louviers Eure

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Le musée propose des visites autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas du Musée de Louviers, ainsi que de l’exposition temporaire RESTiTUER Philippe Guesdon // Albrecht Dürer. Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir des œuvres emblématiques du musée et découvrir le travail de Philippe Guesdon.

Dimanche 20 septembre à 14h30 la collection Beaux-Arts, à 15h30 RESTiTUER Philippe Guesdon // Albrecht Dürer et à 16h30 la collection Paul Faugas.

(Inscription recommandée)

Musée de Louviers 26 Rue Pierre Mendès France, 27400 Louviers, France Louviers 27400 Eure Normandie 0232095854 https://www.ville-louviers.fr/ma-ville/culture/le-musee/ Importante collection de céramiques : faïences (XVIIe siècle- XVIIIe siècle) de Rouen, Nevers, Delft, céramiques normandes. Mobilier (XVIe siècle-XIXe siècle) : nombreux coffres, crédences, buffets rouennais. Peintures (XIXe siècle) : paysagistes locaux. Histoire locale : estampes. Industrie textile (machines du XIXe siècle). Ethnologie normande. Exception faite de la salle consacrée à l’industrie textile, témoignage d’une activité jadis florissante dans la région, les autres collections du musée ne sont pas visibles. Cependant, en attendant de pouvoir les présenter à nouveau, le musée reste ouvert au public et propose des expositions temporaires autour de différents thèmes et de certaines collections du musée.

Le musée propose des visites autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas du Musée de Louviers, ainsi que de l’exposition temporaire RESTiTUER Philippe Guesdon // Albrecht Les …

©Musée de Louviers