UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Louviers

Visites guidées autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas, Musée de Louviers, Louviers

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de Louviers · Louviers

Visites guidées autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas, Musée de Louviers, Louviers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de Louviers
Adresse
26 Rue Pierre Mendès France, 27400 Louviers, France
Ville
27400 Louviers
Département
Eure
Tarif
Durée 45 min.

Visites guidées autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Musée de Louviers Eure

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Le musée propose des visites autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas du Musée de Louviers, ainsi que de l’exposition temporaire RESTiTUER Philippe Guesdon // Albrecht Dürer. Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir des œuvres emblématiques du musée et découvrir le travail de Philippe Guesdon.
Dimanche 20 septembre à 14h30 la collection Beaux-Arts, à 15h30 RESTiTUER Philippe Guesdon // Albrecht Dürer et à 16h30 la collection Paul Faugas.
(Inscription recommandée)

Musée de Louviers 26 Rue Pierre Mendès France, 27400 Louviers, France Louviers 27400 Eure Normandie 0232095854 https://www.ville-louviers.fr/ma-ville/culture/le-musee/ Importante collection de céramiques : faïences (XVIIe siècle- XVIIIe siècle) de Rouen, Nevers, Delft, céramiques normandes. Mobilier (XVIe siècle-XIXe siècle) : nombreux coffres, crédences, buffets rouennais. Peintures (XIXe siècle) : paysagistes locaux. Histoire locale : estampes. Industrie textile (machines du XIXe siècle). Ethnologie normande. Exception faite de la salle consacrée à l’industrie textile, témoignage d’une activité jadis florissante dans la région, les autres collections du musée ne sont pas visibles. Cependant, en attendant de pouvoir les présenter à nouveau, le musée reste ouvert au public et propose des expositions temporaires autour de différents thèmes et de certaines collections du musée.
Le musée propose des visites autour de la collection Beaux-Arts et de la collection Paul Faugas du Musée de Louviers, ainsi que de l’exposition temporaire RESTiTUER Philippe Guesdon // Albrecht Les …

©Musée de Louviers

À voir aussi à Louviers (Eure)