Visites guidées autour de l’établi la fabrication de la guitare Mirecourt

Visites guidées autour de l’établi la fabrication de la guitare Mirecourt mardi 1 juillet 2025.

Visites guidées autour de l’établi la fabrication de la guitare

12 Quai Lebreuil Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2025-07-01 15:30:00

fin : 2025-08-31 16:30:00

Date(s) :

2025-07-01 2025-09-01

Autour de l’établi la fabrication de la guitare.

Découvrez un ancien atelier de lutherie de fabrication de guitares et de mandolines. Un élève-luthier vous explique l’histoire du lieu, ses luthiers, l’organisation du travail et les instruments fabriqués. Il vous livre un aperçu des principales étapes de la fabrication de la guitare en s’appuyant sur les outils, les machines et les matériaux encore en place.

Atelier du musée départ du musée de Mirecourt.Tout public

8 .

12 Quai Lebreuil Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

English :

Around the workbench: guitar making.

Discover an old lutherie workshop where guitars and mandolins were made. A student luthier explains the history of the place, its luthiers, the organization of the work and the instruments made. He will give you an overview of the main stages of guitar making using tools, machines and materials still in place.

Museum workshop: departure from the Mirecourt museum.

German :

Rund um die Werkbank: Die Herstellung von Gitarren.

Entdecken Sie eine alte Geigenbauwerkstatt, in der Gitarren und Mandolinen hergestellt werden. Ein Geigenbauschüler erklärt Ihnen die Geschichte des Ortes, seine Geigenbauer, die Arbeitsorganisation und die hergestellten Instrumente. Er gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Schritte der Gitarrenherstellung anhand der noch vorhandenen Werkzeuge, Maschinen und Materialien.

Museumsworkshop: Start am Museum von Mirecourt.

Italiano :

Intorno al banco di lavoro: la costruzione di chitarre.

Scoprite un antico laboratorio di liuteria dove si costruivano chitarre e mandolini. Un allievo liutaio spiega la storia del luogo, i suoi liutai, l’organizzazione del lavoro e gli strumenti realizzati. Vi illustrerà le fasi principali della costruzione di una chitarra, utilizzando gli strumenti, le macchine e i materiali ancora esistenti.

Laboratorio museale: partenza dal museo di Mirecourt.

Espanol :

En torno al banco de trabajo: fabricación de guitarras.

Descubra un antiguo taller de luthería donde se fabricaban guitarras y mandolinas. Un estudiante de luthería le explicará la historia del lugar, sus luthiers, la organización del trabajo y los instrumentos fabricados. Le dará una visión general de las principales etapas de la fabricación de guitarras, utilizando las herramientas, máquinas y materiales que aún se conservan.

Taller del museo: salida del museo de Mirecourt.

L’événement Visites guidées autour de l’établi la fabrication de la guitare Mirecourt a été mis à jour le 2025-08-26 par OT MIRECOURT