Visites guidées autour de l’établi la fabrication de la guitare Mirecourt

Visites guidées autour de l’établi la fabrication de la guitare

12 Quai Lebreuil Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-02-07 15:30:00

fin : 2026-02-08 16:15:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14

Autour de l’établi la fabrication de la guitare.

Découvrez un ancien atelier de lutherie de fabrication de guitares et de mandolines. Un élève-luthier vous explique l’histoire du lieu, ses luthiers, l’organisation du travail et les instruments fabriqués. Il vous livre un aperçu des principales étapes de la fabrication de la guitare en s’appuyant sur les outils, les machines et les matériaux encore en place.

Atelier du musée départ du musée de Mirecourt.Tout public

12 Quai Lebreuil Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

English :

Around the workbench: guitar making.

Discover an old lutherie workshop where guitars and mandolins were made. A student luthier explains the history of the place, its luthiers, the organization of the work and the instruments made. He will give you an overview of the main stages of guitar making using tools, machines and materials still in place.

Museum workshop: departure from the Mirecourt museum.

