Visites guidées autour de l’établi la fabrication du violon Mirecourt

Visites guidées autour de l’établi la fabrication du violon Mirecourt mardi 1 juillet 2025.

Visites guidées autour de l’établi la fabrication du violon

12 Quai Lebreuil Mirecourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2025-07-01 17:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-07-01 2025-09-02 2025-09-22

Autour de l’établi la fabrication du violon

Découvrez les étapes de fabrication du violon au cœur de l’ Atelier du musée , ancien atelier de lutherie. Depuis le choix des bois, la présentation des outils, la démonstration des gestes de fabrication jusqu’au jeu musical, vous assistez à la naissance de l’instrument.

Atelier du musée départ du musée de Mirecourt.Tout public

.

12 Quai Lebreuil Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

English :

Around the workbench: the making of the violin

Discover the stages of violin making in the heart of the « Museum Workshop », a former violin making workshop. From the choice of wood, the presentation of the tools, the demonstration of the manufacturing gestures to the musical playing, you will witness the birth of the instrument.

Museum workshop: departure from the museum of Mirecourt.

German :

Rund um die Werkbank: Die Herstellung der Geige

Entdecken Sie im « Atelier du musée », einer ehemaligen Geigenbauwerkstatt, die Schritte der Geigenherstellung. Von der Auswahl des Holzes, der Vorstellung der Werkzeuge, der Demonstration der Herstellungsschritte bis hin zum Musizieren sind Sie bei der Entstehung des Instruments dabei.

Museumswerkstatt: Start am Museum von Mirecourt.

Italiano :

Intorno al banco di lavoro: la liuteria

Scoprite le fasi della costruzione di un violino nel cuore del « Museo Laboratorio », un ex laboratorio di liuteria. Dalla scelta del legno, alla presentazione degli strumenti, alla dimostrazione dei gesti di fabbricazione fino all’esecuzione musicale, sarete testimoni della nascita dello strumento.

Laboratorio del museo: partenza dal museo di Mirecourt.

Espanol :

En torno al banco de trabajo: fabricación de violines

Descubra las etapas de la fabricación de violines en el corazón del « Taller Museo », un antiguo taller de fabricación de violines. Desde la elección de la madera, la presentación de las herramientas, la demostración de los gestos de fabricación hasta la ejecución musical, será testigo del nacimiento del instrumento.

Taller del museo: salida del museo de Mirecourt.

L’événement Visites guidées autour de l’établi la fabrication du violon Mirecourt a été mis à jour le 2025-08-26 par OT MIRECOURT