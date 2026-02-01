Visites guidées autour de l’établi la fabrication du violon Mirecourt

Visites guidées autour de l’établi la fabrication du violon

12 Quai Lebreuil Mirecourt Vosges

Autour de l’établi la fabrication du violon

Découvrez les étapes de fabrication du violon au cœur de l’ Atelier du musée , ancien atelier de lutherie. Depuis le choix des bois, la présentation des outils, la démonstration des gestes de fabrication jusqu’au jeu musical, vous assistez à la naissance de l’instrument.

Atelier du musée départ du musée de Mirecourt.Tout public

+33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

English :

Around the workbench: the making of the violin

Discover the stages of violin making in the heart of the Museum Workshop , a former violin making workshop. From the choice of wood, the presentation of the tools, the demonstration of the manufacturing gestures to the musical playing, you will witness the birth of the instrument.

Museum workshop: departure from the museum of Mirecourt.

