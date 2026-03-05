Visites guidées autour de l’exposition Marc Chadourne Aux confins du monde/ 1921-1940 (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde
Visites guidées autour de l’exposition Marc Chadourne Aux confins du monde/ 1921-1940 (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde lundi 9 mars 2026.
Visites guidées autour de l’exposition Marc Chadourne Aux confins du monde/ 1921-1940 (Musée Edmond Michelet)
4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-09
Date(s) :
2026-03-09 2026-03-23
Visite guidée de l’exposition Marc Chadourne Aux confins du monde/ 1921-1940 Durée: 1h.
Inscription: 05 55 74 06 08. .
4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visites guidées autour de l’exposition Marc Chadourne Aux confins du monde/ 1921-1940 (Musée Edmond Michelet)
L’événement Visites guidées autour de l’exposition Marc Chadourne Aux confins du monde/ 1921-1940 (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-02 par Brive Tourisme