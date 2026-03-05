Visites guidées autour de l’exposition Marc Chadourne Aux confins du monde/ 1921-1940 (Musée Edmond Michelet)

4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09 2026-03-23

Visite guidée de l’exposition Marc Chadourne Aux confins du monde/ 1921-1940 Durée: 1h.

Inscription: 05 55 74 06 08. .

4 Rue Champanatier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites guidées autour de l’exposition Marc Chadourne Aux confins du monde/ 1921-1940 (Musée Edmond Michelet)

L’événement Visites guidées autour de l’exposition Marc Chadourne Aux confins du monde/ 1921-1940 (Musée Edmond Michelet) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-02 par Brive Tourisme