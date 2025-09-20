Visites guidées aux jardins de Brogieux et extérieurs du Château Les jardins de Brogieux Roiffieux

Visites guidées aux jardins de Brogieux et extérieurs du Château 20 et 21 septembre Les jardins de Brogieux Ardèche

4 €/personne et gratuit pour enfants de moins de 12 ans

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite guidée toutes les 30 minutes, des jardins et extérieurs du Château avec les différentes étapes de leurs constructions au cours des siècles.

Créés au XVIIIe siècle, ces jardins privés se découvrent en terrasses à la française agrémentées de bassins. Abritant des agrumes, lauriers et palmiers en vases d'Anduze, ornés de buis taillés en topiaires, ces jardins possèdent quelques arbres remarquables tels un cèdre du Liban, et un if de Chine et tentent de restaurer les plantations qui ont participé à sa création. Dans la chapelle du domaine, une exposition permet de fixer quelques jalons de l'histoire de cette maison et de la région.

Construit sur les restes d’une ferme forte du XIVe siècle, le château a été progressivement amélioré par la famille qui l’a acquis en 1676. Sans modifications extérieures notables depuis 1770, c’est principalement sous l’impulsion de Pierre Marie Christophe (1735 – 1826), ancêtre de la propriétaire d’aujourd’hui, que l’ensemble a pris son allure actuelle avec en particulier la création de jardins en terrasses ouvrant sur le panorama des Alpes. C’est pendant cette période dite « des lumières » et les archives abondantes de la maison en attestent, que Brogieux a été impliqué dans toutes les idées et les découvertes qui ont traversé cette époque. On peut citer l’action modératrice de Pierre Marie Christophe Bollioud pendant la période révolutionnaire, la botanique dont il était passionné, l’introduction du ver à soie ou son amitié et son intérêt pour les découvertes aérostatiques des frères Montgolfier.

