Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-07 2026-04-11 2026-05-02 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-01 2026-09-12 2026-10-03 2026-11-07

L’étage de la Maison de François Mauriac est accessible au public une fois par mois. En suivant la visite du rez-de-chaussée, nous grimpons au premier pour une immersion plus intime de l’univers familial du Prix Nobel de littérature. Ponctuée et illustrée par nos archives numériques, cette visite de la Maison dans son intégralité suscite beaucoup d’intérêt… pensez à réserver !

En février-mars, octobre-novembre 11h30, 14h30 et 16h.

D’avril à septembre 10h, 11h30, 14h30 et 16h.

Durée de la visite 1h30

Inclus l’accès à l’exposition permanente du Chai du Rouge, à découvrir avant ou après la visite guidée selon les horaires d’ouverture du Domaine.

Réservation fortement recommandée. .

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17 accueil@malagar.fr

