Visites guidées avec des personnages historiques Château de Sagonne – Jules Hardouin Mansart Sagonne

Visites guidées avec des personnages historiques 20 et 21 septembre Château de Sagonne – Jules Hardouin Mansart Cher

tarif unique : 7 € – gratuit pour les moins de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées spécifiques avec des personnages historiques ou costumés

Château de Sagonne – Jules Hardouin Mansart Place du Chateau, 18600 Sagonne, France Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire 0248800127 http://www.chateausagonne.com Forteresse de la maison de Sancerre qui possédait la seigneurie depuis le Xe siècle. Le château fut élevé au cours du XIVe siècle pour contrôler l’itinéraire de Bourges à Sancoins. Des améliorations furent apportées au cours du XVIe siècle par la famille Babou qui acheta le domaine en 1546. Des modifications importantes furent effectuées par Jules Hardouin-Mansart (acquéreur en 1699) au début du XVIIIe siècle. Le château est dépecé à la Révolution et les matériaux vendus par la suite. Initialement, l’enceinte comportait huit tours et deux portails. Pour ouvrir une perspective, Mansart détruisit les courtines côté est et remodela les abords en créant des plantations et des jardins. La partie ouest et nord de l’enceinte subsiste, s’ouvrant par un portail dont l’arcade est une reprise du XVe siècle. Sont encore visibles les piliers supportant la base des échauguettes, trous d’assomoir, fragments de la herse dans son logement, vantaux de porte de la fin du XVIe siècle. Sous la voûte en arc brisé se trouve le départ de l’escalier menant aux étages. Sont conservées quatre tours à base talutée, baignant dans les douves et possédant un rez-de-chaussée voûté en cul de four. La façade sur cour date du XVe siècle et présente des fenêtres moulurées à doucines ainsi que des ouvertures du XVIIIe siècle à l’extrémité du bâtiment. La plupart des portes ont conservé leurs moulurations d’origine. Tous les bâtiments sont couverts de plafonds à la française.

