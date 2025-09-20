Visites guidées avec intermèdes théâtraux par le Théâtre du Sursaut Love Liebe Amor Lille

Visites guidées avec intermèdes théâtraux par le Théâtre du Sursaut Love Liebe Amor Lille samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées avec intermèdes théâtraux par le Théâtre du Sursaut Love Liebe Amor

33 place Beaulieu Lomme – Lille Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Patrimoine architectural De la salle Beaulieu du quartier Délivrance à la Fabrique Culturelle

Découvrez l’envers du décor de la maison Folie Beaulieu qui accueille pour l’occasion le Théâtre du Sursaut pour une visite durant laquelle on vous parlera de patrimoine architectural, de spectacle vivant mais également…de Love Liebe Amor.

Trois castelets, des objets, des marionnettes et de délicieuses petites névroses pour un spectacle à découvrir au gré de votre visite.

De courts solos impertinents qui explorent l’amour… ses joies, ses rêves, ses espoirs, ses ras le bol et ses ennuis. Il y est question d’amour, mais oubliez tout romantisme… les trois clowns de Love, Liebe, Amor sont en tâtonnement sur la question.

Tous publics dès 7 ans .

33 place Beaulieu Lomme – Lille 59160 Nord Hauts-de-France +33 3 20 22 93 66 accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visites guidées avec intermèdes théâtraux par le Théâtre du Sursaut Love Liebe Amor Lille a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme