VISITES GUIDÉES AVEC UN MÉDIATEUR

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-03-01

Explorez le Jardin Antique Méditerranéen, un parcours paysager inspiré de l’Antiquité où sept ambiances végétales racontent l’usage des plantes (agriculture, sacré, médecine, cuisine, cosmétique, etc.).

Visites guidées Jardin Antique Méditerranéen (Balaruc-les-Bains)Explorez le Jardin Antique Méditerranéen, un parcours paysager inspiré de l’Antiquité où sept ambiances végétales racontent l’usage des plantes (agriculture, sacré, médecine, cuisine, cosmétique, etc.).Les visites commentées, proposées sur réservation, sont animées par un guide qui commente la flore méditerranéenne et ses usages historiques au fil du cheminement ombragé du jardin.Informations pratiquesVisites guidées disponibles sur réservation, généralement le mercredi matin.Possibilité de visites pour groupes constitués (jusqu’à 60 pers., environ 1h30).Le jardin est ouvert au public du 1er mars au 30 novembre (horaires variables selon saison).Entrée libre avec audioguides en français, anglais et espagnol .

Rue du Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Explore the Jardin Antique Méditerranéen, a landscaped trail inspired by antiquity, where seven plant environments illustrate the uses of plants (agriculture, sacred, medicine, cooking, cosmetics, etc.).

L’événement VISITES GUIDÉES AVEC UN MÉDIATEUR Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE