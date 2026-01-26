VISITES GUIDÉES AVEC UN MÉDIATEUR Bouzigues

VISITES GUIDÉES AVEC UN MÉDIATEUR

Quai du port Bouzigues Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-02-01

Le Musée de l’Étang de Thau invite à découvrir l’histoire, les paysages et les métiers autour de l’étang à travers des collections archéologiques, des objets conchylicoles et des photographies.

Visites guidées Musée de l’Étang de Thau (Bouzigues)Le Musée de l’Étang de Thau invite à découvrir l’histoire, les paysages et les métiers autour de l’étang à travers des collections archéologiques, des objets conchylicoles et des photographies. Les visites guidées commentées permettent d’appréhender les grandes thématiques du territoire (pêche, conchyliculture, vie quotidienne, environnement) avec un médiateur culturel qui contextualise les pièces exposées et les enjeux patrimoniaux.Informations pratiquesSur réservation selon calendrier saisonnier.Possibilité de visites pour groupes constitués.Ouverture du musée et horaires des visites disponibles sur la page dédiée. .

Quai du port Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 78 33 57 musee.etang@agglopole.fr

English :

The Musée de l’Étang de Thau invites visitors to discover the history, landscapes and trades of the Thau lagoon through archaeological collections, shellfish farming objects and photographs.

