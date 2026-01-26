VISITES GUIDÉES AVEC UN MÉDIATEUR Loupian

VISITES GUIDÉES AVEC UN MÉDIATEUR

RD 158 Loupian Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Découvrez l’histoire d’un domaine viticole gallo-romain et admirez sur place ses mosaïques polychromes d’origine au cœur d’un site archéologique exceptionnel.

Visites guidées Musée de site gallo-romain Villa-Loupian (Loupian)Découvrez l’histoire d’un domaine viticole gallo-romain et admirez sur place ses mosaïques polychromes d’origine au cœur d’un site archéologique exceptionnel. Les visites guidées commentées permettent de comprendre l’évolution du site du Ier siècle av. J.-C. au Ve siècle ap. J.-C., l’organisation de la villa, ses modes de vie et son environnement agricole, autour d’objets, de maquettes et des vestiges conservés in situ.Informations pratiquesVisites guidées et accompagnées sur réservation, accessibles pour groupes à partir d’environ 15 personnes.Durée indicative d’environ 1h30.Le site archéologique est protégé et classé au titre des Monuments Historiques, avec mosaïques présentées dans leur contexte d’origine.Accès par RD 158 E4 34140 Loupian (proche de Mèze). .

RD 158 Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 68 18 villaloupian@agglopole.fr

English :

Discover the history of a Gallo-Roman winery and admire its original polychrome mosaics in the heart of an exceptional archaeological site.

