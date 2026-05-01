Faugères

VISITES GUIDEES BALADES SENSORIELLES ENTRE GARRIGUE ET PIERRES SECHES

Faugères Hérault

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-20 2026-07-11 2026-08-08

Faites appel à vos cinq sens lors d’une visite guidée pour découvrir la pierre sèche, le pastoralisme et les paysages de garrigue. Visite animée par Sarah Collado, guide conférencière.

Faites appel à vos cinq sens lors d’une visite guidée pour découvrir la pierre sèche, le pastoralisme et les paysages de garrigue. Visite animée par Sarah Collado, guide conférencière. Départ au pied de la piste des Moulins de Faugères. .

Faugères 34600 Hérault Occitanie

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English :

Use your five senses on a guided tour to discover dry stone, pastoralism and garrigue landscapes. Guided by Sarah Collado, tour guide.

L’événement VISITES GUIDEES BALADES SENSORIELLES ENTRE GARRIGUE ET PIERRES SECHES Faugères a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 OT AVANT-MONTS