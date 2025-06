Visites guidées Bois sacrés, une histoire des origines de Chartres C’Chartres Archéologie Chartres 9 juillet 2025 16:30

Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2025-07-09 16:30:00

fin : 2025-07-27 17:30:00

2025-07-09

Pour la toute première fois, les bois retrouvés dans le sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-Au-Val sont présentés au public, à l’occasion d’une exposition qui leur est dédiée…

L’archéologie se conjugue avec l’art et l’artisanat pour illustrer les prouesses techniques du plafond à caissons et vous proposer une immersion dans le somptueux nymphée qui les abritait, marque de l’importance de Chartres à l’époque gallo-romaine. Guidés par une médiatrice, vous saurez tout de cette découverte exceptionnelle ! 8 .

2 Rue Georges Brassens

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

English :

For the very first time, the wood found in the Gallo-Roman sanctuary at Saint-Martin-Au-Val is being presented to the public in an exhibition dedicated to it…

German :

Zum allerersten Mal werden die Hölzer, die im gallo-römischen Heiligtum von Saint-Martin-Au-Val gefunden wurden, in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert….

Italiano :

Per la prima volta, il legno rinvenuto nel santuario gallo-romano di Saint-Martin-Au-Val viene presentato al pubblico in una mostra ad esso dedicata…

Espanol :

Por primera vez, la madera hallada en el santuario galo-romano de Saint-Martin-Au-Val se presenta al público en una exposición dedicada a ella…

